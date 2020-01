El ex Clark Kent protagoniza ‘The Witcher’, una de las más recientes producciones de Netflitx que se estrenó el 20 de diciembre de 2019 y que ha tenido buena acogida por parte del público.

La serie de drama y fantasía basada en los libros de Andrezerk Sapkowski, ha sido la producción más exitosa de la plataforma con tan solo una temporada de 8 capítulos. Así lo afirma el medio digital hipertextual.

Tan bueno ha sido el recibimiento que se espera una segunda parte del legendario brujo; aún la plataforma de entretenimiento no ha confirmado la fecha del lanzamiento pero sí contó a través de su cuenta de Twitter lo que se viene para la parte 2.

Pero no solo nuevos episodios llegan a la saga. El filme de la empresa de entretenimiento estadounidense tendrá una película anime que explora una nueva amenaza para el continente y lanzará el volumen 1 de la banda sonora el 24 de enero.

The rumors are true, a new Witcher story is in the works! The anime film, The Witcher: Nightmare of the Wolf, will take us back to a new threat facing the Continent. Brought to you by the Witcher team @LHissrich and @BeauDeMayo, and Studio Mir the studio behind Legend of Korra.

— NX (@NXOnNetflix) January 22, 2020