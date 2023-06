Harry Styles ha tenido una de las carreras musicales más influyentes y queridos de su generación, logrando dejar una huella musical en la industria musical y marcando a toda una generación por sus grandes canciones y éxitos musicales.

Hace poco, Harry a sus 29 años, terminó su gira ‘Love On Tour 2023‘ y dio un anunció que a varios de sus fanáticos sorprendió y entristeció. En el Estadio de Wembley donde el cantante de origen británico que tomaría un descanso de los escenarios.

¿Cuándo regresará Harry Styles?

Harry Styles anunció que tomaría un descanso de los escenarios durante su presentación en el Estadio de Wembley, el cantante comentó que necesitaba separase de los escenarios tras años de gira y agregó que extrañaría a su público:

“Vamos a finalizar con estos shows y me voy a ir por un rato pero les quería decir que los voy a extrañar y que los amo mucho. Muchas gracias por estos años de gira. Gracias por hacer de esto, la mejor experiencia de mi vida, muchísimas gracias”, dijo el cantautor

Hasta ahora el artista no ha dado un comunicado oficial, muchos de sus seguidores comentan que no se retira, solo desea generar expectativa ante su próximo lanzamiento; mientras tanto aún no se tiene fechas exactas de cuándo podría regresar Styles a los escenarios.

Pero se espera que Harry Styles anuncie en los próximos días su retiro oficial de los escenarios y también que pueda dar fechas exactas de cuándo podría regresar o cuanto tiempo tomaría de descanso el famoso cantante que ya tiene 12 años realizando giras.