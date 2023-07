Hailey Bieber desmiente nuevamente los rumores de una supuesta guerra con Selena Gómez por Justin Bieber. Y es que después de casi cuatro meses de aclarar que no existe disputa alguna entre ellas, la modelo reflexionó sobre los comentarios que a diario se siguen conociendo en las redes sociales a causa de los fanáticos de ambas.

Esto ocurrió durante el episodio de la serie de Bloomberg Originals llamada ‘The Circuit With Emily Chang’, donde Hailey expresó: “No se trata de Hailey Bieber y Selena Gómez. No se trata de una confrontación entre dos mujeres ni de una división entre ellas. Se trata del odio despreciable y repugnante que puede surgir de narrativas completamente falsas, distorsionadas y perpetuadas. Eso puede ser realmente peligroso”.

Con esto, la joven de 26 años, quien está casada con Bieber, desea que todo este discurso llegue a su fin. De hecho, recordemos que fue durante un evento donde ambas posaron ante las cámaras dándose un gran abrazo, para que sus seguidores olvidaran aquella disputa, pero poco después sucedió la polémica entre Hailey, Kylie Jenner y Selena, donde estas dos primeras parecían burlarse de la actriz en sus redes.

“Creo que es una oportunidad para abogar por la unión entre las personas y no estar de acuerdo con el tipo de división que se ha generado, porque no estoy de acuerdo con esa división”, continuó Hailey. “No me gusta la idea de enfrentar a una persona contra otra, simplemente no me agrada. Quiero poder unir a las personas”.

Cuando la presentadora Emily señaló que enfrentar a dos mujeres entre sí era una narrativa antigua y frustrante, Hailey dejó claro su punto de vista, coincidiendo plenamente. “¿Por un hombre? Es horrible”, señaló. “Lo detesto. Lo he detestado desde el principio. Y creo que esto se debe en parte a una mala interpretación. Es frustrante tener que repetir una y otra vez que no hay nada y que no hay ningún problema”.