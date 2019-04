View this post on Instagram

@gruponicheoficial deleitó a los asistentes al @festereopicnic cantando todos sus clásicos y fueron ovacionados en varios momentos de su presentación. . . . #FEPX #Festereopicnic #domingo #Colombia #Bogotá #2019 #Pulzo #TagsForLikes #instagram #followme #follow #instadaily #instagood #new #f4f #nofilter #instalike #igers #likexlike