Hice una publicación expresando mis sentimientos con respecto a Venezuela… me tome el tiempo de leer la mayor cantidad de comentarios que habían y quede más preocupada que antes… porque el problema no es en 🇻🇪 🇵🇪 🇧🇷 🇪🇨 🇨🇴 🇺🇸 🇦🇷 etc etc etc! El tema es maaaas grande aún… y viene desde el ser humano, que piensa de manera egoísta. Que si publiqué de Venezuela, que si porqué mejor no de Colombia, que en perú tal cosa, que en no sé qué lugar tal otra… YO SOLO HICE UNA PUBLICACIÓN, publicación que no cambiará el mundo, publicación que solo expresa parte de mis sentimientos, publicación que podría ser una mentira para parecer mejor persona… eso NO IMPORTA!!! importa si por la vida vamos dejando huella o cicatrices, importa si queremos hacer el bien SIN MIRAR A QUIEN. Yo no sé de política y soy un poco o muy ignorante en ese tema pero tengo sensibilidad y me duele cuando están pasando cosas que para mi SENTIDO COMÚN no tienen sentido de ningún tipo… me duele si pasan en mi país o si pasan donde seeeaaaaaa! Porque somos la misma vaina, LA MISMA PLAGA DESTRUCTIVA! Y no porque publique o no significa que me importe o no… si me importan los de afuera (como algunos lo piensan) que para mi son los mismos de adentro, creen que mi país no me duele? Por Dioooosss, yo pienso en todos no en x o y! Hasta mañana👊🏼