Dicen que recordar es VIVIR… y si! Acabo de sacar mi flauta traversa… después de muchísimos años de tenerla a mi lado e ignorarla por completo y RECORDÉ con mucha emoción a mi profesor “MARCO TULIO MONDRAGÓN “ del conservatorio de mi Cali bella. Él me decía “GREEICY MARIA DE LOS ÁNGELES Y OTRAS HIERVAS AROMÁTICAS”. Recuerdo que un día por pena de pedirle permiso de ir al baño pues……💦💦💦 me oriné en la clase 🥴porque he sido muy tímida en el fondo de tanta ESPONTANEIDAD. Escribiendo este mensaje se me hace un nudo en la garganta porque hoy que la saque del olvido me ARREPIENTO de haber abandonado mi gran conocimiento y permitir que se me olvidara. ♥️ FELIZ SÁBADO.