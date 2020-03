green

“A mi papá le quiero decir, porque yo sé que está viendo el programa, algo que nunca le he dicho en silencio, pero que se lo digo en público: ‘Que lo amo y me siento orgullosa de él y quiero que se sienta orgulloso de su hija, no de la cantante sino de la que no se cansa de soñar, de luchar, de honrarle y de amarle’“, fueron las palabras de la participante que le movieron las fibras a Greeicy.

Ante cámaras, la jurado se mostró conmovida y no desaprovechó la oportunidad para contar la razón que la llevó a derramar algunas lágrimas, por lo que también aclaró que no quiere “parecer la llorona del programa”.

“Yo soy una persona muy fría, soy muy emocional, pero yo casi nunca digo te amo, porque soy muy fría, no soy tan melosa ni con mi pareja. Si mi papá me está viendo y mi mamá, yo los amo con mi vida, los amo, los amo“, dijo con notable sentimiento la caleña.

Además, aprovechó para agradecerles a sus progenitores por apoyarla en cada paso que da:

“Gracias porque siempre han estado ahí presentes a pesar de mi frialdad, pero ustedes saben que yo soy así, ustedes me aman así“.

Para ver el video del momento haga clic aquí.