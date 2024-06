El reconocido chef británico, Gordon Ramsay, contó en sus redes sociales que este fin de semana sufrió un grave accidente en bicicleta que por poco le cuesta la vida.

El chef, quien le agradeció al personal médico que lo atendió, recordó la importancia de llevar el casco.

“Tengo un mensaje muy importante para todos los padres. Usen el casco. Esta semana he tenido un accidente mientras iba en bicicleta en Connecticut. Estoy bien, no me he roto ningún hueso ni he sufrido ninguna lesión importante, pero parezco una patata morada”. Ramsay muestra un gigantesco hematoma que abarca toda la parte izquierda de su torso.