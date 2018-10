View this post on Instagram

Para finalizar este bello día, les quiero compartir esta canción que es muy especial para mí, pues la realice al lado de mi hijo @sebastianayalaoficial Estos dos que cantan son los AYALA.🎤🎤 #GraciasPapá #AsiEsQueSeCanta #MusicaPopular https://goo.gl/Hg5NBk