Como es sabido tanto la residencia de la barranquillera como la de su exsuegra están conectadas, por lo que Piqué hace una parada técnica en su puerta para recoger las maletas y luego avanza a la entrada de la siguiente casa en dónde dejó a su hijo mayor.

La familia tuvo que pedir la ayuda de la polícia para proteger la casa debido a multitud de la gente y la presencia de la prensa que buscaban felicitar a Milán en su cumpleaños número 10.

Sorprendidos quedaron los espectadores cuando el ex de Shakira llegó y le sacaron las maletas al baúl del carro. Sin embargo, este no fue el único hecho que desató el alboroto. Agentes de la policía acompañaron a una mujer misteriosa a la que cubrían con una manta. Se especuló que se trataba de Clara Chía pero, esto aún no se ha confirmado ya que se podría tratar de la misma Shakira.

Lo cierto es que se conoció a la persona que estaba detrás de la manta era el creador de contenido Didac Ribot quien se quiso aprovechar de la polémica para subir las cifras de sus redes sociales al tiempo que le jugaba una broma a los espectadores.

Gerard Piqué retira maletas en casa de Shakira: Se revela mujer que rondaba a las afueras

Aunque Piqué no se bajó de la camioneta, los fanáticos lograron identificarlo y exhibirlo en redes sociales. Sin duda el karma que le dejó la más reciente BZRRAP Sessions #53 acompañará a Gerard un largo tiempo ya que se conoció que la gente no para de cantarle la canción en las calles y lugares a los que asiste.

Los seguidores cuestionan que Gerard Piqué no haya evitado la situación y expusiera a su hijo ya que pudo haberlo dejado por la parte trasera de la casa, protegiéndolo de este tipo de acoso tanto por parte del público como de la prensa.