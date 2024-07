Gabriel Murillo fue el más reciente eliminado del programa de cocina. A pesar de que se sumó con la iniciativa de aprender demasiado para llegar lejos, pero no tuvo la oportunidad porque luego de Camilo Sáenz, fue el peor de la competencia.

El comediante estuvo en entrevista en el programa ‘Bravíssimo’, en donde contó detalles de su vida, su experiencia en ‘Masterchef Celebrity Colombia’ y opinó sobre sus compañeros y la relación que tuvo con ellos.

Contó que con cada uno de ellos tuvo un momento especial, pero definitivamente Paola se ganó su corazón, pues además de ser una persona muy dulce, lo llama: “Mi amor”, detalle que lo derretía cada vez que le pedía un favor.

Mujer acosó a Gabriel Murillo por un año

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue su experiencia en el programa de cocina, sino una anécdota que dejó a Marcelo Cezán, el presentador del programa, con la boca abierta.

Según él, sufrió un tipo de acoso por parte de una mujer, muy parecido al caso de Netflix, ‘Bebé Reno’, pero al final nunca pasó nada con dicha persona:

“Una gorda que le hiciera males, pero yo no le hice el mal por gorda. No a la reproducción de gordos. Me acosó como un año, me llegaban mensajes a mi celular, pero nunca llego a ser violenta la cosa”, terminó por decir el comediante.

