Adria Marina, jurado de ‘Masterchef Celebrity Colombia’, se ha destacado por su dulzura con los participantes. A pesar de ser una mujer muy seria con su profesión, los famosos han aprendido a cogerle cariño porque, según ellos, trata siempre de encontrar lo positivo de sus platos.

Por eso mismo, los cocineros del episodio del 4 de julio extrañaron la presencia de la chef mexicana, por lo que se preguntaron por su ausencia, a lo que Claudia Bahamón contestó:

“Cocineros, nuestra chef acaba de sentirse un poco maluca, entonces tuvo que ausentarse de la cocina”.

En redes sociales la jurado se manifestó:

“Hay cositas que en televisión no se ven, pero ayer amanecí sintiéndome mal, con dolor de estómago, cuando pruebas y comes y degustas tanto, hasta que ya no pude. Hubo un momento en el que le dije a Jorge y Nico: “Me siento mal”, y me salí en plena grabación, pero en el momento preciso, eso no salió por ahí, pero ya me siento mejor, eso es lo bueno”.

Además de eso, comentó que se cuidó y llamó a un equipo experto para poder subir sus defensas y estar mucho mejor para seguir grabando los programas:

“Hace poco vino la doctora para ponerme un suero, porque con esta vida tan ocupada, con horas de trabajo, falta de alimentación, nunca está de más reforzarnos un poco”.