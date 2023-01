Fredy Guarín, que por estos días vive en medio de rumores porque supuestamente se habría casado con su novia Pauleth Pastrana, ahora es de nuevo blanco de críticas, pero esta vez porque decidió a hacer un cambio de ‘look’ que a muchos no les gustó.

El futbolista inactivo publicó una historia en su cuenta de Instagram de más de 2 millones de seguidores y allí mostró que se tiñó el pelo de amarillo, además de tener varios kilos de más. Esa decisión defraudó a más de uno, porque inicialmente se había especulado con que Guarín volviera a un equipo profesional, tal y como él lo había dicho en días anteriores; sin embargo, con su condición física actual será muy difícil que esa opción se pueda dar.

Incluso, la cuenta de chismes Rastreando Famosos publicó una foto de Guarín tomada en septiembre y la comparó con la que él mismo publicó actualmente. Eso desató una ola de críticas por su evidente descuido, ya que sus seguidores aún tenían la ilusión de ver que el jugador podía recuperar su carrera deportiva, después del escándalo en el que se vio borracho y agrediendo a sus familiares cuando hacia parte de Millonarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por rastreando famosos (@rastreandofamosos)

“Yo no entiendo por qué las mujeres se lo pelean, porque atractivo no es”; “que se haga lo que quiera, es su pelo y es su plata” y “tiene que gustar a él su cambio, a nadie más, la gente sí es metiche, si se siente bien así, no importa lo que digan los demás”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

Finalmente, los internautas recordaron lo que fue el deseo de Guarin para 2023, algo que parece muy lejano de darse y que el jugador, al parecer, no tiene muchos deseos de cumplir, o al menos así lo demuestra su aspecto físico.

“Es más claro que el agua, tengo los deseos de volver a jugar al fútbol, lo vamos a conseguir mi gente. Vamos a volver con papa y yuca. Vamos a echarle al gimnasio, a pegarle al gimnasio, espero que todos estén muy bien. Con mucha fe, todo lo que nos propongamos lo podemos conseguir”, comentó en ese momento.