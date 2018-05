Luego, además, el jugador colombiano respondió qué es lo le gusta de su novia, con la que está viviendo en China desde hace alrededor de un mes y actualmente se encuentran de vacaciones por Emiratos Árabes.

“Sara es una mujer emprendedora y trabajadora, y lo ha demostrado”, así comenzó Guarín su respuesta en la revista, y continuó:

“Eso sí, lo tengo claro, muy claro: a uno en el estado en que ya está no lo buscan por lo lindo, ni por otras cosas. No. Ya sabemos por qué lo buscan a uno. Es duro, pero es cierto. Ella, en cambio, no me pide nada, le da pereza pedirme un peso, y es la que me invita a comer”.