View this post on Instagram

¡¡¡EXCLUSIVO!!! A esta hora la pareja de artistas @cantillomusic y @taniaroart dan el gran paso y dicen el Sí en el altar. En la @haciendamimargaritaoficial se lleva a cabo la ceremonia íntima de matrimonio, donde @rafaelsantosdiazoficial es el padrino y quien entrega al novio ¡Felicitaciones en esta nueva etapa! #revista15minutos