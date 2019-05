View this post on Instagram

Les comparto la noticia que nos pone a soñar: La bendición más grande que una persona puede recibir. Gracias a Dios por el regalo más preciado, nuestro complemento perfecto, lo que toda mi vida había soñado! Prometemos amarte sin límites…✨👶🏻😍 #momtobe #primeriza #dadtobe #gravida #lucatv Ph: @arielhenckel @fabioladalcanton