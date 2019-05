Después de que María y Daniela Legarda comentaran en un Instagram Live que Luisa Fernanda si sostenía una relación con Pipe Bueno, los usuarios volvieron a lanzar cientos de críticas, pues la influenciadora lo ha negado innumerables veces.

Incluso, hace algunos días Luisa realizó un Live que compartió con el cantante para acallar los rumores; allí se burlaron de lo que se ha dicho y Pipe insinuó que cualquiera estaría feliz de “chuparle trompa” a ella, pero que esto jamás ocurrió.

Sin embargo, esto quedó en tela de juicio con las declaraciones de Daniela, quien aseguró que en una visita a Medellín confirmó los rumores. Esto, tan solo 2 meses después de la muerte del cantante Fabio Legarda.

Ante lo dicho, varios usuarios arremetieron en contra de la ‘youtuber’ y han hecho memes. Estos son algunos de los trinos:

Luisa Fernanda W viéndome decepcionada porque yo no supero en 2 meses. pic.twitter.com/uuTI4xAnWr

Quisiera que mis tusas duraran lo mismo que le duro el luto a Luisa Fernanda W; ah no! Pero yo me hago severo amarre y de ahí no salgo ☹️😪

