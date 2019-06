View this post on Instagram

FELIZ CUMPLEAÑOS HERMOSA, @sofia_jaramillov eres realmente una mujer admirable, gran madre, gran ser humano, ejemplar y todo un Ángel, me siento muy afortunada de tenerte hermana de mi corazón. Que sean 10 mil años más de vida y salud y mucha prosperidad… @amparo_peluqueria @dianajaramillovfit @laujaramillov @samuel_florez_jaramillo