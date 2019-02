View this post on Instagram

Flashback- Retrato #1- Tenia 15 años en mi primera sesión de fotos, recuerdo que estaba tan nerviosa de no saber cómo posar ni donde poner mis manos de largos dedos que la solución perfecta fue el ataque de risa nerviosa que me invadió y que el fotografo encontró encantador. Aun no estábamos en la era digital por lo cual el revelado tomó algunos días antes de poder descubrir el paquete de fotos. Esta fue la que más me gustó (en realidad la única) y la primera que tuve en mi book. En realidad era sepia, lo más moderno en aquel momento pero acá se las dejo en blanco y negro. Una niña en un mundo de adultos…afortunadamente conté siempre con el apoyo de mi mama @rubyabuchaibe y con la guía de los mejores agentes @tonymarquesl @irmaaristizabal. Salía del colegio a los castings y desfiles y no me creía el cuento porque a pesar de que me gustaba el modelaje y me ganaba mi dinero de bolsillo no me sentía bonita donde mas me interesaba…con mis 1,75m (hoy mido 1,80m) era demasiado alta para gustarle a los chicos de mi edad y nadie bailaba conmigo en las « minitecas ». Desde ese momento el modelaje me ha dejado siempre recuerdos lindos, aprendizajes interesantes al trabajar con gente súper talentosa, viajes a lugares mágicos y amigos de gran corazón de todas las nacionalidades. Hace cuanto está foto? Hagan cuentas… . . . . . . . #babyCaro #happyme #modellife #fashion #style