View this post on Instagram

Y cómo no prestarme a una causa con tanto ❤️… Cada año se abandonan más de 100.000 perros en España…La Asociación sin ánimo de lucro "Adopta Con Rescate Perrines" sita en Cantabria se encarga de rescatar, cuidar y mimar de estos animales para después darlos en adopción… "EL AMOR CON AMOR SE PAGA" y recuerda… el abandono de perros está tipificado como "DELITO". #abandonoperros#asociaciónderescateperrines#amor#respetoanimal#confianza#elnuncaloharia#cantabria#guardiacivil