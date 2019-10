View this post on Instagram

Acompañando a mi esposo 🙊 @sebastiancaicedo a cumplir unos de sus grandes sueños, venir a Barcelona, conocer el Camp Nou , ver un partido del @fcbarcelona y ver a su jugador favorito en plena acción @leomessi 😍 Creo que este día y el de la boda no los va a olvidar jamás 😂😂🤩🤩! Gracias @linatejeiro y @ncapuozzo por este regalazo de matrimonio ❤️❤️❤️ Gracias @fcbarcelona