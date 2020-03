green

La vieja fotografía la compartió este lunes una cuenta pública de Twitter, que suele ‘postear’ cosas de famosos.

La portada no tiene una descripción especial sobre la ex Señorita Colombia, que pese a ser la protagonista no fue la única famosa de la que hubo foto: en un pequeño recuadro apareció la exreina Carolina Gómez.

En la imagen de Paula Andrea se aprecia que algunos detalles de su cara han cambiado un poco, en comparación con la actualidad; por ejemplo, sus cejas y sus pómulos.

Sin embargo, esa no es la portada de Cromos donde la exreina luce más distinta, hay otro par en las que incluso se ve irreconocible.

Esas imágenes las publicó El Espectador en un artículo de 2016, donde recordó las más de 10 veces que Paula Andrea fue protagonista de la mencionada revista.

Aquí dejamos la portada de ella en bikini en 1995, que está circulando nuevamente desde este lunes, y luego otras que se pueden encontrar en Twitter y Pinterest; las demás se pueden apreciar en el diario.

