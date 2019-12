View this post on Instagram

Yo lo llamo BENITO, pero no estoy muy convencida con el nombre. Ayúdenme a elegir entre: NAZARIO, BELISARIO, HIPÓLITO, NEFTALÍ, mejor dicho, pa que me entiendan, me gustan nombres de viejitos, los de antes. Tienen de éste tipo de nombres? ACLARO QUE FUE UN REGALO QUE RECIBÍ DE @losbulldejaramillo. Por si están pensando en por què no adoptè.