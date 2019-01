View this post on Instagram

#Desconocidos es Disco de Platino en Colombia!! GRACIAS GRACIAS GRACIAS!! @mturizomusic @camilomusica @julianturizomusic @armanchofficial @laborrell @sonymusiccol @sonymusiclatin // @tainy @jontheproducer @jaycenjoshua @mikebozzi 📸: @chotosuarez