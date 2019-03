View this post on Instagram

Versículo del mes LA PREEMINENCIA DEL AMOR ❤️…. El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 corintios 13: 4-6 La vida tiene un orden, Dios tiene su orden …. se debe amar primero a Dios para luego poder amar, porque no se ama de verdad cuando ni siquiera se sabe lo que es amor Simplemente es para reflexionar🤔, perdón lo largo 🤦🏼‍♀️ y no sabía que foto poner de pronto en los ojos 👀 se me nota mi traga con Dios 💕😻