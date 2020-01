Mucho se había rumorado que esta famosa había sido contratada por el mencionado canal, pero ella, que ya había presentado un formato parecido (‘La voz teens’ de Caracol Televisión), no había hecho referencia al tema.

Pero todo cambió cuando empezó a aparecer en las promociones del programa, y ahí sí decidió ‘postear’ en Instagram las primeras imágenes en las que mencionaba al ‘Factor X’.

Esas tomas, publicadas este jueves, muestran a Karen feliz, luciendo un vestido largo acorde al clima de Barranquilla, donde fueron captadas las imágenes.

“Chao Barranquilla ✨ nos vemos mañana en Medellín❤️ #FactorX2020”, escribió la celebridad en el ‘post’ de sus instantáneas, donde la mención a esas ciudades es porque son dos de las que escogieron para las audiciones.

Además de esto, la exreina también ya está dando declaraciones relacionadas con el programa y, este viernes, RCN publicó un video donde ella confesó que no era la mejor cantante, pero podía intentarlo.

“Gracias a Dios, en mi casa el talento en la música lo tienen mi marido y mis hijos. Pero no me voy a poner tan atrás, yo creería que tengo bastante oído, que soy un poquito afinada… que canto… en la ducha, en el carro, a mis hijas. No sé si me ponen un micrófono frente a mucha gente si sería capaz, pero por qué no, uno tiene que perder el miedo”, aseguró.