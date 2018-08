Equipo @diaadiacaracoltv cada uno es especial! Se los juro es impresionante! Este si es un super casting! Los AMO! Gracias! @cucufiestas @supercakesbogota MI CAT CAT no pudo estar @apuntesdecata TE EXTRAÑAMOS! PERO EL LUNES NOS VEMOS EN NUESTRO PLAN!❤️🎉

A post shared by Carolina Soto (@caritosotooficial) on Aug 10, 2018 at 10:50am PDT