Sin embargo, parece que entre ellos se prendió la llama del amor, pues Us Weekly compartió unas imágenes de la pareja dándose un tierno beso a la salida de un restaurante de sushi en Malibú, California, Estados Unidos.

Primero la pareja entró al lugar a cenar, pero minutos después los paparazzis los captaron en el momento exacto en el que se besaban e incluso lograron fotografiarlos cuando iban agarrados de la mano hacia el estacionamiento.

El medio también destacó el hecho de que Levy, que tiene 27 años, también ha luchado contra las drogas al igual que la cantante.

Al parecer el diseñador ha sido de vital importancia en la recuperación de Lovato, quien sufrió una sobredosis que casi acaba con su vida en julio pasado. Sin embargo, últimamente se ha mostrado más fuerte y ha agradecido a sus seguidores por el apoyo.

Estas son algunas de las imágenes:

