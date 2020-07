View this post on Instagram

“Ven Mostri (Samuel) tomémonos una foto” Paso seguido pongo el teléfono modo selfie y al ver la pantalla me dice “noooo mamaaaaa pon bien el teléfono, tu no muestras la cola, tu eres cara” Entonces me llama la atención su comentario y le pregunto a qué se refiere? Y me da una explicación que amé. “A mi me gusta que en tu social media nunca posas ‘así’ (se ubica y saca la cola de lado y hace cara medio sexy y se ríe – espero se lo imaginen porque fue especular su explicación)- “a mi me gusta que tú eres linda y muestras tu cara no tu cola” Lo ameeeeeeeeeeee!!!!!! Ustedes también????? Y bueno me tocó poner la foto Jajajaja solo por salir de ella por un buen tiempo. ❤️ Samuel quiere que nunca más la primera y siempre la última de este carrete. Díganme si no lo aman como yo? (Se que los tíos deben sentirse muy orgullosos y sobre todo identificados con el sobrino mayor. Protector celoso… #SeLeSalióElBahamón )