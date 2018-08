Dentro de casi un mes los deportistas tienen una pelea de desempate, pero para esto es necesario que ellos cumplan con un prepesaje exigido por el Consejo, por lo que con apenas su ropa interior se tuvieron que subir a la báscula.

En las imágenes, los boxeadores aparecen sin camisa, aunque esto no es raro entre ellos, pero fue realmente el cuerpo de ‘Canelo’ el que sorprendió, ya que usaba unos boxers blancos y su foto fue tomada de perfil, ángulo en el que quedaba perfectamente a la vista su ‘paquete’.

Esta es la fotografía:

Both @GGGBoxing and @Canelo have complied with the WBC 30 day mandatory weigh in and are both well under the 176 lbs. Limit.

GENNADY GOLOVKIN – 168.3 lbs

CANELO – 167.4 lbs

Both well in route to safely make weight for their rematch September 15th ! 🥊🇰🇿🇲🇽#WBC #CaneloGGG2 pic.twitter.com/1NRelhgLZh

— World Boxing Council (@WBCBoxing) August 14, 2018