Por eso, le dedicó un carrusel con tres fotografías: dos donde la famosa está en bikini y una en la que le da un beso a su pareja.

Adicional a eso le dedicó un mensaje, que pidió a quienes lo lean que lo hagan en su tono caleño.

“Vé Sebastiam @tatanmejia quiero que sepás que estoy aquí libremente. Que ninguna situación o motivo me hizo tomar la decisión de ser mi parcero. Gracias por estos nueve años en los que he podido celebrar tu vida, que sigan siendo muchos más y que si la vida me hace dudar siempre mi decisión seas VOS”, escribió textualmente ‘Maleja’.

Ante eso, decenas de personas han reaccionado con mensajes (unos simulando ser caleños) de felicitación para el cumpleañero, así como para los esposos por la linda pareja que hacen.

“Oís, los admiro, ve”, “un amor ejemplar, que pareja de parceros tan bonita, me inspiran un montón”, y “feliz cumpleaños, ‘Tatán’, Dios te proteja siempre y sigas siendo muy feliz junto a la bella gritona [‘Maleja’] y tus muñecas [Guadalupe y Macarena]”, fueron algunos de los comentarios.

Aquí dejamos la publicación de la celebridad para su amor; las tres imágenes se pueden ver dando clic en las flechas que hay sobre ellas o deslizando. Luego de estas, aparecen unas de las frases que les expresaron sus fanáticos.