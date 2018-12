Como lo prometido es deuda, acá les dejo algunos rincones de nuestro #niditovascogonzalez ❤️ Y que mejor manera que a través de esta hermosa publicación que hizo @revistahabitar este mes! Lograr el espacio de nuestros sueños fue un proceso maravilloso, de momentos difíciles pero también repleto de momentos emocionantes. Aprender a soltar y confiar en el proceso fue vital! Y hacerlo al lado del hombre de mi vida, la mejor de las aventuras. (@avasco110 Te amo tanto TANTO!❤️❤️❤️) Y es que una casa es quizá la manera más honesta de mostrar quienes somos. Los espacios reflejan el espíritu de quienes lo habitan y cuentan las historias del pasado y del presente. Los espacios van cambiando a medida que son vividos, y esa constante transformación hace que tengan vida propia. Un lugar jamás será igual a otro, y uno jamás se sentirá de la misma forma en un lugar y en otro. Así que más allá de unas hermosas fotografías, lo que acá ven es parte de quienes somos. Espero las disfruten! Y si quieren ver más de este proyecto y saber detalles de su proceso, los invito a que busquen la @revista_habitar que está increíble. Pd: @jimelondo Para nosotros fue un verdadero honor contar contigo en este proceso tan importante de nuestras vidas. Tú también estás en cada rincón de nuestro hogar y de nuestros corazones! Fotografías: Mónica Barreneche @elbuenojo Diseño arquitectónico: Liliana Rubio Interiorismo: @jimelondo @jotaelearquitectura Diseño de iluminación: Natalia Londoño Quiero agradecer especialmente a tantos proveedores maravillosos que hicieron parte de este sueño: Muebles: @folies.artesano Sofá azul: @rocheboboisbog Piso en madera: @divanopisos Calefacción: @alteca_calefaccion Cortinas: @panoramasasoficial Cortinas: @telasytonoshome Cama: @thebluehouseofficial Cocina: @kitchenaidlatam Lamparas y materas: @diamantinaylaperla Grifería: @grifoxboutique Sistema eléctrico: @comfortlifecol Jardin: @experienciaverdesas

