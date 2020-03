green

El artista le ‘picó la lengua’ a la comunidad que tiene en dicha red social en la que suma más de 2 millones y medio de seguidores.

Allí, además de poner que se merecía “esta cuarentena”, Yeison comentó “Qué dicen, ¿tenía bóxer o no? Urna virtual”. Como era de esperarse, muchos de sus fans le siguieron la cuerda y varios no solo le pusieron un sí o un no, sino que fueron más allá con sus mensajes.

La publicación de Jiménez también dio para un divertido intercambio de mensajes entre él y su colega Jessi Uribe sobre la liposucción, cirugía que los dos se han hecho.

A comienzos de mes, Yeison Jiménez se ganó un poco más de cariño de sus fans por la humilde celebración que le hizo a su hija de cumpleaños, en el barrio en que creció él, y que muchos le aplaudieron.