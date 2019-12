green

Sin embargo, él (que hizo de Giovanni en ‘Rebelde’) no fue el único que exhibió la instantánea en Instagram, sus cinco excompañeros de serie y grupo musical también lo hicieron con sentidos mensajes, unos cortos y otros largos.

Por ejemplo, Anahí solo escribió: “Para siempre”, junto con un corazón, mientras el que fuera su amor en dicha serie juvenil, ‘Poncho’ Herrera, pues hacían de Mia y Miguel, también se refirió al tiempo: “11 años después…”.

Christopher Uckermann (Diego) también optó por algo sencillo, pero contundente, y describió la imagen así: “De otras vidas✨ Gracias hermanos y hermanas ❤️”.

Dulce María (Roberta) y Maite Perroni (Lupita) sí fueron más extensas en sus textos e incluso la primera aclaró que, aunque la foto fue publicada este lunes, el reencuentro se dio el domingo.

“Ayer a mi corazón le devolvieron 5 pedacitos que hace 11 años no estaban todos juntos ❤️❤️❤️, que al vernos otra vez a los ojos solo recuerdan lo increíble, y [lo] ‘malo’ se olvida. […] Estar juntos y todo lo que vivimos nos hizo lo que somos hoy en todos los aspectos de nuestra vida. […] ¡La energía que se siente estando los 6 juntos es muy fuerte! Los quiero con todo mi corazón y como siempre digo: ‘Lo verdadero es eterno ❤️’”, fue parte de lo expresado por Dulce María.

“Este es el verdadero reencuentro, no el que evidentemente se esperaría anunciar, no es el de los números, ni es un negocio de otros, ni tiene signos de pesos, si no el reencuentro de las seis almas que fueron una sola. […] Estar y ser genuinamente lo que somos, sin otra pretensión más que la de estar y ser lo que fuimos y seguiremos siendo siempre, fue un regalo de amor máximo directo al corazón”, agregó Maite.

A continuación, dejamos una de las publicaciones completas (con foto y texto) de los exintegrantes de RBD, mientras de los demás solo compartimos su mensaje. Cabe recordar que este es un reencuentro de los seis, pues antes se habían dado otros (como el de Maite y ‘Poncho’ en septiembre) pero no del grupo completo.