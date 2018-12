Si señores… el #tbt DE LA VIDA!!! 🤣🤣🤣🤣 tenía 14 años, Barranquilla, colegio británico internacional, el copete ALF en todo su furor, pero al colegio no era permitido llevarlo tieso y parado como debía ser!!!!🤣🤣🤣 así que greñas encima de la frente, pelo alborotado tipo 80’s…. y lo único que siempre se me viene a la cabeza cuando veo fotos recientes o pasadas es lo dichosa que he sido…!!! Gracias vida, gracias Dios, gracias papás por hacer de mi vida una vida tan feliz!!!

A post shared by Marymendezfitness (@marymendez55) on Dec 13, 2018 at 2:45am PST