View this post on Instagram

#tbt 13 añitos, cuando todo apenas comenzaba. Aquí estoy con el uniforme de mi colegio, el único que conocí: Santa Dorotea en El Barrio colseguros de Cali. Ahí estudié desde kinder hasta 11, Repetí 7, siempre perdí matemáticas y pasaba por promedio. No hacia tareas, me metía en cuanta actividad existía para perder clase. Estuve en las misiones, las danzas, teatro, basket, volley. Etc, el único q nunca logré fue el coro. Es un talento negado para mi. Pero he sido Feliz, he alcanzado muchas estrellas y tengo más sueños que nunca. De la mano De Dios seguiré buscando alcanzarlos! Para todos una feliz tarde! Todo mi amor y paz en sus corazones 💕 @team_marthabolanos @martha_isabel_bolan #paz #amor #positivevibes #dreamscometrue