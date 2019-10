green

En la fotografía, que se desconoce dónde fue captada, la artista lució un traje de baño compuesto por un top, que no se puede apreciar bien por la pose de Laura, y un panti que sería tipo tanga o hilo y tiene unos adornos a los lados.

La famosa se ve sonriente, con sus manos en sus cachetes, sus brazos cubriendo su pecho, y parada de frente, por lo que algunas partes de su cuerpo que se robaron la atención fueron su abdomen plano y su cinturita.

“Perfecta”, “linda”, “eres de otro planeta”, “cuerpazo”, “guapura”, hacen parte de las decenas de elogios que le han escrito a la celebridad en la toma, que también fue comentada por su novio, el actor Diego Cadavid. “Ayayayyyy, no parce… Uff, no no qué cosa más bella, Dios mío bendito…”, le expresó él.

Entre las reacciones que se destacan también está la de una seguidora que le preguntó: “¿Ese ombligo es real’”, a lo que Laura respondió: “Jajajaja, obvio, aunque pensándolo bien, desde ese ángulo se ve como chiquito”.

A continuación, dejamos la halagada postal de la actriz y, luego, unos de los mensajes que le han escrito fans y famosos como Carolina Cruz, Daniela vega, Dylan Fuentes, Mónica Fonseca y Cristina Umaña, entre otros.

Se desconoce quién le tomó la imagen a la artista, pues ella no lo menciona en su publicación, pero no se descarta que haya sido su novio, que además de actor es músico y fotógrafo.