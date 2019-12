View this post on Instagram

Y para todos los que extrañan mi barriguita en la caricatura quiero contarles que está se fue en realidad! He bajado casi 15 kilos desde el último masterchef y ya no hay panza! Esto es gracias a una dieta muy especial que me diseñaron en @bigenics con su supervisión y cariño lo he logrado y no me cambio por nadie!!