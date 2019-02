View this post on Instagram

Cuando aprendes a ver más allá tu mundo se transforma! ✨ Lo que es invisible a los ojos de la carne es visible a los ojos del espíritu! 🙌 Cuídate por dentro… es decir, cuida tus pensamientos, cuida tus acciones… cuida tus ojos, cuida tus oídos… y por sobre todas las cosas cuida tu corazón porque ese es tu mayor tesoro!❤️💥 #keeponmoving