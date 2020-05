View this post on Instagram

La amiga “Reinventarse” ya me tocó la puerta. Y aquí estoy para ella, dispuesta y feliz🖐🏻 “𝐈𝐬𝐚, 𝐜𝐨𝐧 𝐚𝐜𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐚𝐢𝐬𝐚” será un nuevo y fresco espacio en el que compartiré con ustedes los fines de semana en Noticias RCN. Por ahora, el set, la capital y yo no nos podemos encontrar; pero la televisión lo permite todo. Este finde tuve los pelos de punta en los directos y tengo un montón de ideas en la cabeza para ese ratico que vamos a compartir. Gracias por seguirme en todas mis aventuras. Desliza para ver la nueva cortinilla!!!