“Y el que tenga algo rojo… QUE LO SAQUE🎶” fue el sugestivo mensaje que publicó la caleña de 25 años junto a una foto donde parece que está en el baño semidesnuda.





Sin duda, con esta publicación Greeicy recibió múltiples halagos como “Ahora si me flechaste con tu sensualidad”, “Simplemente un manjar del cielo”, “ella no usa ropa interior dejen la bobada”, “Muestre completo no antoje”, entre otros.

Por el contrario, algunos la tildaron de ‘mostrona y vulgar’: “Puta, respete a su pareja”, “Qué lastima que algunas mujeres famosas desprecien su talento por buscar ser morboseadas.. se equivocó de profesión”, “Eres una loba siberiana”, “Pobres pantalones y su olor”.

Tras el revuelo causado, la cantante reveló que sí tenía calzones pero que eran descaderados. La polémica foto ya cuenta con más de 4,300 comentarios y 553.000 likes.