No obstante, también hubo mujeres de Canadá, Brasil, Vietnam, Suecia, Alemania, Rusia, Australia, Corea, República Dominicana, Estados Unidos y Nueva Zelanda, contó Carolina (cuyo suegro aparece en la lista de las 200 personas más ricas del mundo) en el post de la toma.

Las actrices Isabella Santo Domingo y M️arianne Schaller (‘Bemba colorá’), la periodista Paola Ovalle y la bailarina Antonina Canal, fueron algunas de las asistentes a la despedida de soltera, celebrada en República Dominicana durante el fin de semana.

“Son mujeres de distintos rincones del mundo, pero con lo más importante en común: ¡por dentro somos igual de mágicas, amorosas, infinitas y poderosas que da miedo! […] Gracias por estar, por celebrar este momento conmigo y recordarme lo afortunada que soy. Gracias Dios por ellas. Nunca se me va a olvidar esto. Ufffff 🙏❤️ […] Qué cosa tan increíble es sentirse tan querido… he llorado tantas veces de felicidad en estos últimos días que ya no se cómo más agradecer. Esto que ven aquí es magia pura”, expresó la actriz y también presentadora, cuya boda será en septiembre y durará tres días.

Pero ella no fue la única que mostró postales de la despedida de soltera, otras de las invitadas publicaron esa fotografía y unas más de lo que fue su fin de semana en República Dominicana, en sus cuentas abiertas en la red social.

