Se conocieron hace siete años cuando ella era alumna de él, pero ahí no iniciaron su noviazgo. Su relación comenzó hace dos años tras un reencuentro, según la publicación.

Al comienzo no fue fácil para el famoso conquistar a Johanna —de quien él destaca “lo noble” y “detallista” que es—, pues ella tenía otra prioridad: una hija por la que laboraba incansablemente.

“Nos reencontramos, ella tenía una bebé, producto de una historia que no funcionó, y empezamos un proceso de conocernos y de acercarnos que fue muy difícil, porque yo la invitaba y ella no me decía que sí, porque estaba ocupada en su trabajo. Ahora la entiendo, fue mamá muy joven en circunstancias complicadas, y por eso nunca tenía tiempo para un hombre en su vida. Johanna quería dedicarse a su hija. Cuando lo comprendí, me acerqué, pero entendiendo su tiempo”, rememoró Jesús.

Con el paso de los días, el actor por fin terminó conquistando a su amada y, además, encariñándose con la heredera de ella, al punto que actualmente él la considera su hija.

“Empecé a enamorarme de mi hermosa hija. Ella me aceptó desde el primer momento. Todo se fue dando de manera natural. Hoy en día tenemos nuestro hogar”, dijo en la revista.

Las declaraciones completas del actor sobre su relación, de la que compartimos a continuación algunas imágenes que Jesús ha subido a su cuenta de Instagram, se pueden leer en la reciente edición impresa cuya portada es la actriz Majida Issa.