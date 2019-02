View this post on Instagram

Hoy por prinera vez decidimos salir mientras Santiago hacia su siesta larga.. al principio me fui con el corazón en la mano así fueran solo 2 horas y media, al estar alla entendí cuanto necesitaba salir de la rutina y tener un espacio para los dos solos, enamorarnos y redescubrirnos. Me hacias falta mi amor @virgiliotorres . Ps: el angulo de la foto no me favorece jsjaaja, pero aja.. a penas van 2 meses!!! Estoy trqbajando duuurroo y no saben lo que me cuesta los fines de semana!!! Peeeero pronto les cuento un chisme