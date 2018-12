View this post on Instagram

Bueno hoy llego el momento de despedirme de este proceso💙. Ha sido maravilloso tenerte dentro de mi, regalarte todo lo que tengo para que crecieras y estuvieras preparado para venir a este mundo. No te tengo conmigo todavia y ya me enseñaste millones de cosas y me pusiste a vivir momentos que nunca imaginé. Aqui estoy lista para recibirte, abrazarte, cuidarte y protegerte, pero sobretodo darte todo mi amor y hacerte feliz. Creeme que extrañaré sentirte dentro de mi, pero ahora comenzamos una nueva aventura. Hoy le doy infinitas gracias a cada uno de ustedes que ha estado tan pendiente de mi, de mi proceso y de santiago. Con el favor de Dios pronto estará con nosotros. #santiagotorresdonado