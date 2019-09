View this post on Instagram

Hoy recibiendo clases de la increíble @ashantitgomez para una de las escenas de @debrutasnada . A los que creen que esto es fácil y que no hace parte del arte de la danza y de la acrobacia, un dedito del medio para arriba. No crean que me volví una experta, la flexibilidad siempre me ha colaborado con el respectivo descreste (muy caleño me salió esto) puro visaje! … pero ayuda pa la foto del Instagram 😎. Y no crean ahora que voy a hacer de stripper o algo así… el pole dance es mucho más que eso, hoy lo comprobé… #lapropiadiviña