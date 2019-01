“Los que aman profundamente nunca envejecen, pueden morir de vejez pero mueren jóvenes.” – Arthur Wing Pinero Thailandia con 18 “chiquibabies”….como pasa el tiempo madre mía! Amor el que existe y el que queda por entregar (y por “Amor” no me refiero solo al de pareja….😉💖✨) MISION: ENVEJECER JOVEN 🤜🏻💥🤛🏻 #FELIZVIERNES #Amor #TBF

A post shared by carogomezfilm (@carogomezfilm) on Jan 25, 2019 at 7:24am PST