#los40devargas Estaba pensando en tomarme una foto posando y mirando al horizonte, pero me dio perecita y me pareció mejor subir un foto sin filtros, sin cremas y recién levantado con ojos hinchados y FELIZ, feliz de ver mi vida clara, que esos miedos y dudas que tenía a los 20 años ahora no existen, ahora me doy cuenta que el desamor es lección, que la experiencia es como la mierda, solo se la aguanta el dueño, que decir “no” no es grosería sino una simple respuesta. Siento un placer infinito de ser feliz porque tampoco he pasado por encima de nadie y que los momentos duros fueron hechos por dos razones: 1. Para recordarte que eres o puedes ser feliz 2. Para decirte que esa felicidad depende de tu decisión, es decir, que es tu responsabilidad serlo. A mi familia, amigos, jefes, trabajo, compañeros, televidentes, internautas del mundo entero, muuuchas gracias por esas lecciones de amor 💋

A post shared by Carlos Vargas (@carlitosvargasm) on Jan 23, 2019 at 6:18am PST