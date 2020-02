“Un bello recuerdo de cuando trabajé como modelo en las clases de la docente en bellas artes, escultura, pintura, y dibujo Nelly Rojas por allá a mediados de los 80”, escribió el famoso en el ‘post’.

Ahí, además, bromeó con las consecuencias que pueda traer el hecho de que haya publicado una postal ‘como dios lo trajo al mundo’, y donde su cola se destaca.

Aparte de asegurar que no le ‘hackearon’ la cuenta, “como dicen muchos famosos” cuando aparecen imágenes suyas de ese estilo, agregó: “Ni me hicieron una broma, ni me robaron la foto para chantajearme, ni nada de eso. La publico yo, y asumo las consecuencias, jajaja”, manifestó.

La fotografía, que dejamos a continuación, fue compartida sobre las 12:30 de la tarde de este jueves y lleva decenas de ‘me gusta’.