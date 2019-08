View this post on Instagram

Tarannnnn!!! Y bueno hoy me levante con ganas de cambio de verme diferente y aquí está el resultado … al principio casi me desmayo y ya a los 30 minutos me enamore Jajajaj, así soy y me gusto mucho . @criscamilohincapie gracias por seguirme la Locuras y @maitoleal por pedir que esto fuera como yo vibranteeeeee❤️🔥 #sanalocura